Shadow of the Tomb Raider støtter nå 4K og 60fps på PlayStation 5 og Xbox Series

den 26 juli 2021 klokken 14:48 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Selv om Shadow of the Tomb Raider ikke ble like godt mottatt som forgjengeren Rise of the Tomb Raider, så har det i årene etter lanseringen blitt mer og mer likt av...