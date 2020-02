Shadow of the Tomb Raider, Rage og fler forlater Xbox Game Pass

Microsoft har virkelig hypet opp spillene som vil komme til Xbox Game Pass i løpet av februar ved å si at det vil være en av de beste månedene noen gang. Det de selvsagt ikke snakker like høyt om er hvilke spill som fjernes fra den fantastiske tjenesten.

Leaving Soon-delen av Xbox Game Pass-applikasjonen avslører nå at både Shadow of the Tomb Raider, The Jackbox Party Pack 2, Pumped BMX Pro, Rage og Epic Mickey 2: The Power of Two vil forlates tjenesten i nærmeste fremtid. Den gode nyheten er at denne oppdateringen ofte betyr at vi snart får vite hvilke spill som blir lagt til også, så det er i alle fall litt godt nytt.