Shadow Warrior 3 har vært på vei i lang tid og alle som har lengtet etter dette Doom-inspirerte actionblodbadet har gang på gang sett det bli utsatt.

Nå virker det dog som at det faktisk kommer 1. mars som lovet. Via Twitter avslører utvikleren Flying Wild Hog at spillet er ferdigutviklet. Dessuten skal anmelderkoder sendes til medier de nærmeste dagene, og det er et godt tegn som tyder på at utvikleren har tro på spillet sitt.

Den nyeste gameplay-traileren kan du se nedenfor.