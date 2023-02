Shadow Warrior 3 får en Definitive Edition denne måneden

HQ

Flying Wild Hog har kunngjort at Shadow Warrior 3 vil få en Definitive Edition og at den kommer så snart som fjorten dager.

Som nevnt i en pressemelding, blir vi fortalt at spillet kommer til PS5, Xbox Series og PC, og at det vil inneholde hovedspillet med en rekke nye tillegg og ytelsesforbedringer, og at de som eier standardutgaven av Shadow Warrior 3 vil få denne oppgraderingen som en gratis oppdatering.

Når det gjelder hva noen av disse nye funksjonene er; vi blir fortalt at det vil være en New Game Plus, Survival Mode og en Hardcore Mode. En kapittelvalgmekaniker vil også være tilgjengelig, og det samme vil noen nye våpenskinn for å tilpasse opplevelsen din.

Når man ser på ytelsesoppgraderingene, på PS5- og Xbox Series-konsoller, vil spillet nå kunne kjøre med enten 60 bilder per sekund eller 30 bilder per sekund med økt 4K-grafikk. PS5-spillere vil også få konsollspesifikke funksjoner som haptikk og støtte for kontrollerhøyttalere.

Shadow Warrior 3 Definitive Edition lanseres 16.