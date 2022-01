Shadow Warrior 3 lanseres visst i mars

HQ

Flying Wild Hog startet året med å si at vi ville få vite lanseringsdatoen til Shadow Warrior 3 "snart", men det var nok ikke slik utviklerne hadde planlagt.

Shadow Warrior 3s Xbox Store- og PlayStation Store-sidehar blitt oppdatert slik at det er mulig å forhåndsbestille spillet, og i samme slengen har lanseringsdatoen der blitt oppdatert til å være den 1. mars. Med tanke på at man nå kan betale for spillet kan du være ganske trygg på at datoen stemmer, så det gjenstår bare å se hvor lang tid vi må vente på den offisielle annonseringen og en trailer med mer informasjon.