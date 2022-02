Shadow Warrior 3 slippes rett på PlayStation Now

HQ

Om nøyaktig én uke lanseres endelig Shadow Warrior 3, og det viser seg at Sony har spesielt gode nyheter til de av oss med en PlayStation-konsoll.

Som overskriften allerede har avslørt vil Shadow Warrior 3 bli tilgjengelig på PlayStation Now med en gang den 1. mars. For å gjøre det litt mer sannsynlig at folk tar pause fra Horizon Forbidden West, Destiny 2: The Witch Queen, Elden Ring eller hva det måtte være har utviklerne i Flying Wild Hog også gitt oss hele ni minutter med gameplay fra oppdraget Dragon's Nest. Her får vi se hvordan treeren gjør alt mye bedre med absurde fiender muligheten kutte dem opp og få spesielle våpen, blodige kamper med både skytevåpen og katana, det Doom-lignende systemet som gir oss helse eller ammunisjon basert på hvordan fiender drepes, selvsagt en gripekrok og en språkbruk ingen såpe i munnen kan fikse.