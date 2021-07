Shadow Warrior-utviklerne annonserer ny looter-shooter

Flying Wild Hog er mest kjent for sine sprøe og makabre Shadow Warrior-spill, men snart kommer de til å gjøre noe helt annet når de bytter fra førsteperson til fugleperspektiv. Deres kommende prosjekt Space Points er en såkalt top-down shooter og her loves loot, co-op for opptil fire spillere samt et fargerikt science fiction-miljø vi får Borderlands-vibber av. Se selv i traileren nedenfor.

Spece Punks kommer til PC som Early Access-tittel senere denne måneden. En lansering til konsollene er planlagt for neste år.