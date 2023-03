Shadowgate-oppfølgeren er allerede en suksess på Kickstarter

HQ

80-tallets rollespill Shadowgate var en stor hit for NES, men fikk aldri en skikkelig oppfølger. Nå ønsker de samme menneskene som gjorde det opprinnelige å endre dette med en ny Kickstarter for Beyond Shadowgate. Laget trengte 25 000 dollar, og har allerede nådd tre ganger så mye, noe som betyr at to strekkmål låses opp.

Beyond Shadowgate vil være fire ganger så stor som forgjengeren og blir utgitt på Steam. Det er også en demo tilgjengelig for nedlasting på Kickstarter-siden hvis du vil prøve introduksjonen til spillet.

Beyond Shadowgate prøver å etterligne og hedre forgjengeren på alle måter, og selv om den foreløpig bare er annonsert for PC, kan vi alltid håpe og ønske at den også kommer til konsoller. Hvis du virkelig vil unne deg selv, er det også en utgave som inkluderer en NES-kassett (for visningsformål).

Spilte du originalen og ser Beyond Shadowgate ut som noe for deg ?