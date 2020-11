Shadowlands er den mest forhåndskjøpte WoW-utvidelsen noensinne

Du ser på Annonser

World of Warcraft: Shadowlands er den seneste utvidelsen i det velkjente MMORPG-spillet, og kommer endelig ut den 24. november. Og nå ser det ut til at interessen for WoW igjen har vokst.

Activision Blizzards CEO Bobby Kotick har avslørt i deres seneste finansmøte at World of Warcraft: Shadowlands har blitt forhåndskjøpt mer enn noen annen WoW-utvidelse.

"We've seen unprecedented engagement trends since the [World of Warcraft] subscriber base doubled following the launch of Classic last year. Pre-sales of the upcoming Shadowlands expansion are the highest we've seen at this stage ahead of any release."

COO Daniel Alegre noterte i tillegg at de har sett en stødig vekst i antall månedlige abonnenter siden World of Warcraft Classic kom i august 2019.

