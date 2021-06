Shadowrun Trilogy er gratis på GOG

CD Projekt Red var til i fjor en av favorittene i spillbransjen, men deres omdømme led en real brist med den katastrofale lanseringen av Cyberpunk 2077.

Siden da har de kjempet hardt for å gjenvinne fansens gunst, og på deres butikkside GOG gjør de nå enda et forsøk.

Her kan du for øyeblikket helt gratis laste ned Shadowrun Trilogy, som består av Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall - Driector's Cut og Shadowrun: Hong Kong.

Shadorun er et turbasert CRPG i et dystert cyberpunk-univers, som i likhet med Cyberpunk 2077 er basert på et tabletop RPG. Den nye trilogien ble meget godt mottatt, så det kan absolutt anbefales å surfe innom og sikre deg spillene selv her. Du må dog være rask, da du har til i morgen klokken 15 å sikre deg spillene gratis. GOGs sommersalg slutter også på samme tidspunkt.