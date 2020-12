Shakedown Hawaii er ute nå på PlayStation 5

Husker du Shakedown Hawaii? Det ble utgitt i fjor til PC, PlayStation 4, PS Vita og Switch - og var også et av de siste spillene som ble utgitt på PlayStation 3, Wii og...

Blir Shakedown Hawaii det siste spillet som slippes på Wii U?

den 23 januar 2020 klokken 13:01 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Det er sjeldent vi får mulighet til å skirve om Wii U for tiden, og Switch har tatt over helt og holdent. Men noe tyder på at konsollen fortsatt har litt liv i seg, og nå...