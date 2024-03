Shameik Moore er skuffet over at Spider-Man: Across the Spider-Verse ikke vant Oscar

HQ

Shameik Moore, stemmeskuespilleren til Miles Morales i Spider-Verse-trilogien, var raskt ute med å dele sin skuffelse da Spider-Man: Across the Spider-Verse i går kveld tapte Oscar for beste animasjonsfilm til The Boy and the Heron.

Moore tvitret ordet "robbed", noe som fikk folk til å reagere på nettet. Selv om mange ville vært enige om at Spider-Man: Across the Spider-Verse burde ha vunnet i et hvilket som helst annet år, men mot Hayao Miyazaki var det en klar følelse av at The Boy and the Heron var den "riktige" vinneren, hvis man kan bruke et slikt begrep.

I en rekke oppfølgingsinnlegg erkjente Moore at han var en dårlig taper, og han har i alle fall trukket tilbake sine følelser for å ha blitt "ranet" under Oscar-utdelingen.





Er du enig med Shameik Moore?