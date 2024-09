Shang-Chi-regissør skal regissere Spider-Man 4 for MCU

Etter at Iron Man døde og alle rundt ham glemte hvem han er, har Peter Parker hatt en tøff tid i det siste. Det er likevel fortsatt håp om at Spider-Man kan få orden på livet sitt i den fjerde filmen, noe det har vært spekulert i en stund.

HQ

Nå ser det ut til at vi vet hvem som skal regissere den fjerde delen av MCU Spider-Man. Ifølge The Hollywood Reporter er Destin Daniel Cretton fra Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings i samtaler om å signere for å regissere Spider-Man 4.

Chris McKenna og Erik Sommers - forfatterne av Tom Hollands tre første Spider-Man-filmer - er tilbake igjen som manusforfattere. Vi er ikke sikre på nøyaktig hva historien vil være, men på grunn av den siste tidens trender er det dessverre mulig at Marvel vil være på utkikk etter nok en multivers-historie.