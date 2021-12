Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings får oppfølger

HQ

Disney og Marvel sier seg forståelig nok meget fornøyd med suksessen Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings har opplevd, noe som er ekstra tydelig nå.

Deadline har fått æren av å bekrefte at Destin Daniel Cretton skal lage en oppfølger til Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings og en foreløpig ukjent Marvel-serie på Disney+. Stort mer enn det kan de ikke si enda, men da vet vi i alle fall at det blir flere Marvel-prosjekter med et fokus på asiatiske skuespillere og kultur fremover.