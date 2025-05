Shantae Advance: Risky Revolution lanseres i sommer til PC og konsoller

HQ

Mega Drive er et av retroformatene det lanseres flest nye spill til i dag, men Game Boy Advance er også populært å utvikle for, og så sent som i forrige måned lanserte WayForward sin Shantae Advance: Risky Revolution på Nintendos bærbare klassiker.

Utviklingen av spillet begynte i 2002, men det ble aldri utgitt og er først nå ferdigstilt. Hvis du vil spille det og nyte et ekte retrospill utviklet av WayForward, trenger du ikke lete etter ditt gamle Game Boy Advance eller lete på loppemarkeder.

Det er blitt annonsert via Bluesky at spillet kommer til PC, PlayStation, Switch og Xbox i sommer. Sjekk ut et kort klipp i innlegget nedenfor.