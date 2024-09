Sharktank-milliardæren Mark Cuban ønsker å kjøpe Twitter / X

HQ

Mange har forlatt Twitter, nå X, i frustrasjon etter at Elon Musk tok over og lot tjenesten være mer eller mindre umoderert. I dag er den oversvømmet av roboter som liker tweetsene dine, og sprø konspirasjonsteorier ser ut til å dominere algoritmene.

Tidligere i år rapporterte Fortune at 72 % av Twitters verdi har forsvunnet etter at Musk tok over, mens alternativer som Bluesky, Mastodon og spesielt Threads har hatt en oppblomstring. Dette har fått mange gamle Twitter-brukere til å håpe at Musk kanskje ønsker å selge X til noen som er bedre egnet til å jobbe med sosiale medier.

Nå har håpet vokst ettersom Sharktank-milliardæren Mark Cuban sier at han kunne tenke seg å kjøpe X. I et intervju med Wired sa han følgende da han ble spurt om han kunne tenke seg å kjøpe Twitter "Ja, helt sikkert."

Cuban innrømmer imidlertid at det er en hake, når reporteren spør hvorfor han ikke gjør det da :

"Jeg skulle ønske jeg kunne. Det er ingen grunn til at han skal selge det."

Kort sagt er det sannsynlig at X blir værende hos Musk, men hvis han bestemmer seg for å selge, er det nå minst én person som er interessert i å kjøpe.