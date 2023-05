Sharp lager LCD-skjermer for "ny spillkonsoll"

HQ

Det har vært mange spekulasjoner og rykter i det siste som peker mot en 2024-utgivelse av etterfølgeren til Switch. I dag har vi sannsynligvis sett den beste indikasjonen hittil på at ting skjer, da elektronikkprodusenten Sharp sa i inntjeningssamtalen tidligere i dag at de lager LCD-skjerm beregnet for en "ny spillkonsoll".

Via Bloomberg sier også Sharp administrerende direktør Robert Wu:

"Jeg kan ikke kommentere noen detaljer angående spesifikke kunder. Men når det gjelder en ny spillkonsoll, har vi vært involvert i FoU-stadiet."

Selv om det absolutt kan være et annet selskap enn Nintendo, forestiller vi oss at deres neste konsoll faktisk vil inneholde en LCD-skjerm, og det høres ut som det er et stort prosjekt. Nintendo selv har sagt at ingen ny maskinvare vil bli utgitt dette regnskapsåret (slutter 31. mars 2024), noe som betyr at deres neste konsoll kan bli utgitt fra april til desember neste år.

Takk, VGC.