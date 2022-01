Shattered: Tale of the Forgotten King kommer til konsoller og Epic Games Store snart

HQ

Utvikler Redlock Studio annonserte nylig at de bringer deres mørke actionrollespill Shattered: Tale of the Forgotten King til flere plattformer i løpet av 2022s første kvartal, etter dets opprinnelige lansering på Steam i februar i fjor. Det slippes altså snart på Switch, PlayStation, Xbox og Epic Games Stores, og spillere kan se frem til å streife rundt på et ødelagt kontinent, finne hemmeligheter rundt omkring, oppleve presisjonsbasert kamp og 2,5D-platforming i denne indie-tittelen.

Her er hovedfunksjonene til spillet, via pressemeldingen:



Unique mix of 3D environment and 2D platformer



Captivating lore that stays engaging from start to finish



A sound-track that captures the atmosphere of each environment



Well-defined art style that creates an otherworldly feel



Engaging combat system that utilizes a variety of weapons and magic



Har du ventet på at dette skal bli tilgjengelig på flere plattformer?