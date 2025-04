Shawn Layden: Moderne spill tar altfor lang tid og er altfor dyre å produsere

HQ

Moderne spill er altfor lange og passer ikke lenger dagens forbrukere - det mener den tidligere PlayStation-sjefen Shawn Layden, som hevder at spill på 90-100 timer rett og slett er for dyre å produsere og ikke samsvarer med hva moderne spillere faktisk vil ha. De fleste spillere, spesielt de som har vanlige jobber, har svært begrenset fritid.

Layden peker på seg selv som et eksempel, og sier at han ikke engang har hatt tid til å spille Red Dead Redemption 2 av nettopp den grunn. Han hevder også at trenden mot stadig mer massive spill er et stort problem og en viktig årsak til de skyhøye utviklingskostnadene som plager bransjen.

"Jeg trenger ikke at du bruker 100 timer på spillet mitt. Jeg vil at du skal legge fra deg kontrolleren etter 20 timer og ha svette hender."

I stedet tar Layden til orde for kortere, mer fokuserte spillopplevelser som kan utvikles raskere og til en lavere kostnad - noe han mener også vil utløse mer kreativitet blant utviklerne. Han advarer om at bransjen er på vei mot kollaps hvis den ikke endrer retning.

Er du enig med Shawn Layden? Foretrekker du kortere, tettere spill fremfor massive, åpne verdener fullpakket med oppdrag og samleobjekter?