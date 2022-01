Shazam 2 lover humor og action "skrudd opp til 11"

HQ

Shazam er en av de merkeligste DC-heltene, hvilket sier ganske mye, og vi var slett ikke sikre på at han passet for en storfilm. Men Shazam fra 2019 var ikke bare en flott superheltfilm, den ble også en stor suksess og senere i år kan vi se frem til spin-offen Black Adam (med Dwayne Johnson i hovedrollen) og oppfølgeren Shazam: Fury of the Gods i 2023.

Men tross at det er minst ett år igjen til premieren og at det gjenstår masser av produksjon, pratet produsenten Peter Safran og fortsettelsen med Collider og avslørte hva vi har å se frem mot, hvilket innebærer humor og action "skrudd opp til 11" med de nå noe eldre barna:

"I loved the first Shazam movie. I thought it was beautifully done. I thought that David Sandberg nailed that tone so incredibly well. The eye of the needle was so small to get it right, but he really did nail it. I feel like this second one has more emotion, more humor, but it also has bigger action, bigger set pieces, some great villains. I just feel like it's everything that we loved in the first movie but really turned up to 11. So I love it. I think the addition of some of these new characters with Rachel Zegler and Helen Mirren and Lucy Liu are fantastic additions. I love that the kids are all a little bit older now so we get to have a little bit more fun in kind of an edgier fashion with them. Zach inhabits that character in such a beautiful fashion. So to have been able to make a second one of those, it's a thrill."

Det høres jo meget bra ut. Likte du selv den første Shazam-filmen og ser du frem til oppfølgeren? Nedenfor finner du en "bak kulissene"-teaser som ble sluppet under fjorårets DC Fandome.