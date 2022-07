Shazam! Fury of the Gods blander drager og Fast & Furious i trailer

HQ

Når det gjelder filmer er det bare Joker og The Batman som har underholdt meg nevneverdig i DC-universet etter The Dark Knight Rises, men Shazam hadde også sine øyeblikk. Derfor er det interessant at oppfølgeren faktisk har fått meg til å le litt allerede.

Warner Bros. er jo selvsagt en stor del av ukens San Diego Comic-Con, og i den sammenheng har vi fått den første traileren for Shazam! Fury of the Gods. Sammen med en rask oppsummering av originalen får vi servert noen humoristiske referanser til The Flash uten et godt bilde av Ezra Miller, Aquaman, Batman og en Fast & Furious-sekvens som treffer meg ganske godt en lørdagskveld. Alt dette på toppen av Helen Mirren, Lucy Liu og Rachel Zegler, så jeg vurderer i det minste å se filmen i desember