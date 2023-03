Shazam! Fury of the Gods hadde ikke en fantastisk helg på billettkontoret

HQ

Shazam! Fury of the Gods er den nyeste skuffelsen for superheltsjangeren, for filmen tjente bare 30.5 millioner dollar i USA og 65.5 millioner dollar globalt.

Selv om dette kanskje ikke høres så ille ut, som The Hollywood Reporter sier, hevdes det at filmen kostet minst 110 millioner dollar å produsere uten markedsføring, så det hende den må øke tempoet på billettkontoret for å sikre at den ikke ender opp med en flopp.

Scream VI har kommet tilbake for nok en solid helg på billettkontoret, og Creed III er fortsatt en slager, så med The Super Mario Bros. Movie og andre etterlengtede filmer rundt hjørnet blir det ikke lett for Shazam å komme sterkere tilbake.

