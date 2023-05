HQ

Det har gått godt over en måned siden Warner Bros. Discovery annonserte at Shazam! Fury of the Gods snart skulle komme til Max i statene, men dette betyr ikke alltid at det samme gjelder her til lands. Denne gangen får vi den dog samtidig.

Shazam! Fury of the Gods vil nemlig bli tilgjengelig på HBO Max i Norge den 23. mai, så om du har lyst til å se en av de siste DC-filmene før den store omstarten hjemme kan dette gjøres fra og med neste tirsdag.