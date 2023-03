Shazams Zachary Levi ønsker å være med i The Last of Us sesong 2

HQ

Zachary Levi er ganske fan av å si sin mening på Twitter, og dette har ofte satt ham i en tøff situasjon, men uavhengig av det bruker skuespilleren også plattformen til å dele sin tilbedelse for nåværende film- og TV-prosjekter, og det siste for å få den behandlingen er HBO Maxs The Last of Us.

I en tweet bemerker Shazam-stjernen at han elsket spillene av Naughty Dog, syntes Part II var bedre enn Part I, og spurte deretter Neil Druckmann om han kan få en rolle i Season 2 av serien, som altså baseres på The Last of Us: Part II.

Forutsatt at Druckmann biter på, vil du se Levi i The Last of Us, og i hvilken rolle?