She-Hulk kan dukke opp i Daredevil: Born Again

Tatiana Maslany - skuespilleren som spiller She-Hulk - har uttrykt et ønske om å komme tilbake. Nærmere bestemt kunne hun tenke seg å komme tilbake til MCU i den nye Daredevil-serien som slippes på Disney+ neste måned. I en samtale med ScreenRant hadde Maslany følgende å si:

"Ville jeg bli født på nytt? Jeg mener, absolutt, han var så flott. Han var så morsom, en veldig morsom person å spille med. Og jeg tror det han gjorde så bra var å ta en karakter som eksisterer i en annen tone og tilpasse ham fullstendig til denne nye tonen, samtidig som han beholdt karakterens integritet, som faktisk er veldig morsom. Å se ham kollidere med denne litt tåpeligere verdenen."

Maslany sa også at hun har mange alvorlige bein i kroppen, noe som antyder at hun kanskje kunne tilpasse seg den jordnære naturen til Daredevil: Born Again hvis hun skulle dukke opp. Det er usannsynlig at vi får se henne i den nåværende sesongen av serien, men kanskje hun kan få en cameo senere.

I She-Hulk dukket Matt Murdock opp som en advokatkollega ved siden av den grønne rettferdighetsmaskinen, og det var til og med litt romantisk stemning mellom de to, noe som kan gjenoppstå hvis She-Hulk dukker opp i Daredevil: Born Again.