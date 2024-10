She-Ra live-action-serien har funnet sin forfatter og produsent

HQ

Det har skjedd mye med Masters of the Universe de siste årene, inkludert en dobbel dose med Netflix-serier og en kommende live-action-film. Som du kanskje husker var det også for noen år siden diskusjoner om å lage en serie basert på He-Mans søster She-Ra.

Nå rapporteres det at prosjektet fortsatt lever i beste velgående hos Amazon MGM Studio, hvor Heidi Schreck nå har blitt ansatt som manusforfatter og utøvende produsent. Hun er relativt ukjent når det kommer til fantasy, men har tidligere skrevet manus til serier som Nurse Jackie og Billions.

Den ovennevnte kommende He-Man-spillefilmen (premiere 2026) er også et Amazon MGM Studio-prosjekt, men det er ennå ikke klart om det blir noen crossover-elementer mellom He-Man-filmen og She-Ra-serien.

Takk GeekTyrant