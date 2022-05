She-Hulk: Attorney at Law har fått kul trailer

HQ

Selv om kvaliteten har variert skal Marvel ha skryt for at seriene deres er ganske forskjellige, noe introduksjonen av She-Hulk virker å bli et klart eksempel på.

For etter lang tid med mumring har Marvel gitt oss den første traileren for She-Hulk: Attorney at Law, og den virker helt klart som noe annet enn WandaVision, Hawkeye, Loki og gjengen med sin blanding av Boston Legal, Sex and the City og en dæsj av klassisk MCU. Derfor er det også veldig spennende å høre at første episode kommer til Disney+ den 17. august.