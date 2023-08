She-Hulks Tatiana Maslany går til angrep på Disneys konsernsjef Bob Iger

Nylig rapporterte vi om nyheten om at Breaking Bad's Bryan Cranston siktet seg inn på Disneys administrerende direktør Bob Iger og gikk hardt ut mot ham i forbindelse med de pågående streikene. Nå har en annen stjerne, som er en del av Marvel Cinematic Universe -familien, Tatiana Maslany, også gått løs på Bob.

Som Collider har rapportert om, har Maslany gått ut på streikelinjene for å kjempe for bedre rettigheter for medlemmer av WGA og SAG-AFTRA, og som en del av sin opptreden på linjene kommenterte hun Igers metoder for å lede Disney.

"Jeg synes han er helt ute av kontakt. Han er helt ute av kontakt med arbeiderne som får seriene hans til å bli til, som får folk til å se på disse seriene, som gir ham seere og penger. Etter å ha jobbet på en Disney-serie vet jeg hvor folk faller mellom to stoler og hvor folk blir utnyttet, og det er skandaløst hvor mye rikdom som ikke deles med de som faktisk lager serien. Det vil si mannskapet, skuespillerne og forfatterne."

Verken Disney eller Iger har svart på Maslanys kommentarer.