Shenmue 3 inntar Steam denne måneden

Du ser på Annonser

Det seneste spillet i kultserien Shenmue fikk 6,333,295 millioner dollar i finansiering gjennom en meget suksessfull kampanje i 2015. Men da Shenmue 3 endelig kom i 2019 måtte backere som hadde håpet på en Steam-versjon smøre seg med mer tålmodighet. Utvikleren Ys Net hadde nemlig inngått en eksklusivitetsavtale med Epic Games Store.

Nå har endelig tiden kommet. På Shenmues offisielle hjemmeside fremgår det nemlig at spillet inntar Steam den 19. november, nøyaktig ett år etter lanseringen på Epic Games Store.

Vi vet enda ikke hva spillet vil koste på Steam, men for øyeblikket selger det for 369 kroner via Epic.