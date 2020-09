Shenmue blir animeserie

Du ser på Annonser

For noen uker siden fortalte Deep Silver og YS Net at de ville avsløre noe spennende om Shenmue denne helgen, men jeg tror ærlig talt at få så denne komme.

Crunchyroll og Adult Swim bekrefter nemlig at de lager en animeserie basert på Shenmue. Faktisk høres det ut som om den tretten episoder lange serien vil følge spillene ganske tett siden vi skal følge Ryo Hazuki sin lange reise fra Japan til Kina for å ta hevn etter at faren ble drept.

Gledelig nok er det Chikara Sakurai, som er kjent for både Naruto, One Punch Man og et par andre godbiter, som skal lede prosjektet, men dessverre vet vi ikke stort mer enn det. Forhåpentligvis får vi mer informasjon om planlagt premiere og slik de neste dagene.