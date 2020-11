Shenmue III Complete Edition annonsert til PlayStation 4

Du ser på Annonser

Limited Run Games har annonsert på Twitter at de bringer Shenmue III Complete Edition til PS4.

Dette er en spesiell samlerutgave som byr på masse kult til fansen, og er kun tilgjengelig i et begrenset opplag via Limited Run Games. Det blir bare trykt opp 3000 eksemplarer av denne utgaven, og prisen er $149.99.

Her er alt pakken inneholder:

●Shenmue III Complete Edition (PS4)

●All DLC Included on disc

●Welcome Card (From Hotel Niaowu)

●Chobu Chan Figurine

●Bailu Chan Figurine

●Shenmue III Complete Edition Commemorative Dreamcast Jewel Case (no Dreamcast game disc is included)

●Five inch die cast Sword of Seven Stars replica

●Golden Goose VIP Card

●Bailu Herb Map

Forhåndsbestillingene starter i dag klokken 16. Vi anbefaler å være rask om du har planer om å sikre deg et eksemplar.