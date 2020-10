Shenmue III-soundtracket slippes på vinyl

Du ser på Annonser

Shenmue III fikk ganske blandede anmeldelser da det ble sluppet, men de fleste er enige i at musikken er utmerket. Og som du vet finnes det ingen bedre måte å nyte musikk på enn vinyl, og da er det jo passende at Shenmue III-musikken nå gis ut på vinyl.

Intet mindre enn fem ulike utgaver har blitt annonsert av Ys Net, Brave Wave Productions og Limited Run Games, og forhåndsbestillingene starter neste måned. Den mest spektakulære utgaven er Shenmue III The Definitive Soundtrack Complete Collection, som leveres med autografen til veteranen, legenden og produsenten Yu Suzuki. Kjøper du denne får du alle 195 låtene, men den koster også €350. Bare 500 eksemplarer kommer til å bli trykt opp, så du bør være tidlig ute med å forhåndsbestille for å sikre deg et eksemplar.