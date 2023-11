Shenmue-skaperen Yu Suzuki vurderer å lage en forløper

HQ

Selv om fansen hadde etterspurt Shenmue 3 i nesten to tiår, og det ble møtt med positive anmeldelser, ble det aldri noen kommersiell suksess (ironisk nok samme skjebne som de to originale spillene). Til tross for dette har skaperen Yu Suzuki uttrykt et ønske om å fortsette serien.

I en samtale med IGN Japan snakket han om å gjøre Shenmue 4 mer tilgjengelig for nye spillere og integrere tidligere hendelser i hovedspillet, men han har også andre planer - som å lage en Shenmue-prequel:

"Jeg tror at bare det å gjenskape gatene i Dobuita med moderne grafikk på en ny motor ville gjøre det verdt å gjøre. Det henger også sammen med temaet om å ikke bare utvide i størrelse. Å lage et enda mer detaljert Dobuita enn det opprinnelige Shenmue er en interessant idé, spesielt hvis det ikke er en nyinnspilling, men en prequel med en ny historie."

Selv om et Shenmue 4 vil være dyrt å lage, og vi antar at det ikke står noen utgivere i kø for å støtte det, har Suzuki likevel noen interessante ideer for neste kapittel:

"Jeg vil at Shenmue 4 skal være morsomt for nykommere. For å gjøre det mulig, er det viktigste å gjøre det morsomt uten å kjenne til tidligere hendelser i historien. Jeg tror ikke at en ny spiller ønsker å kjenne 100 % av historien. 20 eller 30 % kan være nok.

I Shenmue 3 implementerte vi en oppsummeringsfilm som lærer spilleren de viktigste hendelsene i de tidligere spillene, men i Shenmue 4 vil jeg integrere den delen i hovedspillet. Det hadde vært flott om spilleren naturlig kunne lære om tidligere hendelser bare ved å spille spillet. I stedet for å se en egen film, kunne for eksempel spillbare tilbakeblikk være en måte å gjøre dette på."

Selv om det ikke er bekreftet noen offisiell utvikling av et nytt Shemue-spill, nevner Suzuki at han også er opptatt med andre prosjekter.

Ville du vært mer interessert i Shenmue 4 eller en oppfølger?