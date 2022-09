Shenmue-animéen kansellert etter bare én sesong

HQ

Etter 14 års stillhet ble Shenmue 3 annonsert under E3 2015 og ble til slutt etterfulgt av en utgivelse i 2019. Dette vekket fornyet interesse for serien og den fikk også en anime på Adult Swim og Crunchyroll som hadde premiere tidligere i år.

Til tross for ganske gode anmeldelser, ser det imidlertid ut til at serien ikke klarte å finne et publikum og derfor ikke vil bli fornyet for en andre sesong. Den er nå fjernet fra Adult Swims nettside, og Warner Bros. Animation og Cartoon Networks' senior visepresident for anime- og actionserier Jason DeMarco bekrefter på Twitter at en fortsettelse virker usannsynlig.

Den første sesongen er fortsatt å finne på Crunchyroll, men det ser ut til at animeen, i likhet med de faktiske spillene, vil forbli uferdig.