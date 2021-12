Sherlock Holmes Chapter One slår rekord for Frogwares

HQ

Frogwares avslører nå at Sherlock Holmes Chapter One er deres raskest selgende spill noensinne og overgår dermed andre titler som The Sinking City og Sherlock Holmes: Crimes & Punishments. Ingen nøyaktige salgstall har blitt presentert, men det er et ganske overraskende resultat med tanke på at spillets PlayStation 4- og Xbox One-versjoner har blitt forsinket og kommer først neste år.

Wael Amr er sjef for Frogwares og er naturligvis veldig stolt over spillets fremgang, hvilket merkes når han kommenterer:

"Vi er ekstremt stolte over at SHCO er den raskest selgende Sherlock Holmes-tittelen sammenliknet med våre tidligere bidrag, selv om den foreløpig kun er tilgjengelig på PC-, PS5- og Xbox Series-plattformer. Som utgiver oppnådde teamet noen utrolige resultater alene, og selv om vi har holdt på i 20+ år med å lage spill, er dette et enormt steg for oss og forhåpentligvis det første av mange.

Vi måtte selvfølgelig ta den vanskelige avgjørelsen om å utsette PS4- og Xbox One-versjonen - vi må ta oss tid til å polere og teste spillet på den eldre maskinvaren for å sikre tilfredsstillende ytelse. Teamet gjør gode fremskritt her, og for øyeblikket sikter vi på en Q1-utgivelse på PS4 og Xbox One. Og til slutt, selv om det ikke er SCHO-relatert, har vi en kul overraskelse for Nintendo Switch-spillere veldig snart relatert til noe vi også har jobbet med i det stille."

Spillet fikk nylig en hyllesttrailer som du kan se øverst.