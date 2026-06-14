Sherlock Holmes har forsvunnet! Enola er i full sving i den tredje filmen i « Netflix »-serien

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Den offisielle og fullstendige traileren for Netflix' live-action-trequel, Enola Holmes 3, er blitt delt, og gir oss en smakebit på hva det neste kapittelet i den større sagaen vil by på når den har premiere om noen uker.

Premisset bak denne filmen er ganske greit, da Millie Bobby Browns Enola får i oppgave å finne og redde Henry Cavills Sherlock Holmes, som har forsvunnet, blitt kidnappet, gått under jorden, og den eksakte årsaken til at han har trukket seg tilbake fra samfunnet er uklar. Med forræderi i gjære og fare rundt hvert hjørne, blir Enola tvunget til å utsette bryllupet sitt for i stedet å redde sin kjære storebror fra det som kan bli en grusom og uheldig skjebne.

Med Louis Partridge og Helena Bonham Carter tilbake i rollene som henholdsvis Tewkesbury og Eudoria, samt Himesh Patel som Dr. John Watson, kan du se den nyeste traileren for « Enola Holmes 3 » nedenfor, samt den offisielle synopsisen. Når det gjelder den eksakte premieredatoen, kommer filmen på Netflix 1. juli.

«Et eventyr fører detektiv Enola Holmes til Malta, hvor personlige og profesjonelle drømmer kolliderer i en sak som er mer innfløkt og forrædersk enn noen hun har møtt før.»