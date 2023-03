Sherlock Holmes The Awakened lanseres neste måned

HQ

På grunn av den pågående krigen i Ukraina har utvikler Frogwares tatt seg tid til å fullføre Sherlock Holmes The Awakened. Mens det strever med å utvikle et spill i et land i krig har studioet måttet utsette spillet noen ganger, men ventetiden er snart over.

Frogwares har annonsert at Sherlock Holmes The Awakened kommer til PC, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch 11. april, og vil komme som en av tre utgaver.

Standard Edition inkluderer bare spillet og selges for € 39,99. Deluxe Edition vil også inkludere en sideoppdragspakke og seks eksklusive antrekk og vil koste € 49.99. Til slutt vil Premium Edition inneholde alt det ovennevnte, samt en digital kunstbok og lydspor, men vil bare være PC for € 54.99.

På toppen av disse utgavene annonserte Frogwares også at forhåndsbestillinger for Sherlock Holmes The Awakened har begynt, og alle som bestemmer seg for å forhåndsbestille spillet vil få tre ekstra antrekk.