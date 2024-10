Sherlock produsent ønsker å komme tilbake til Benedict Cumberbatch-ledet serie

En av de største dramaseriene som BBC har produsert tidligere, er uten tvil Sherlock. Denne serien er en moderne gjenfortelling av Arthur Conan Doyles berømte detektiv, og hadde Benedict Cumberbatch i hovedrollen sammen med Martin Freemans John Watson. Serien ble sendt i noen få sesonger og et par ekstra spesialserier, men bleknet deretter gradvis hen, delvis på grunn av de ledende skuespillernes stigende stjernestatus (til og med Andrew Scott som Sherlocks banemann James Moriarty), noe som betyr at vi ikke har sett noe nytt på denne fronten på mange år.

HQ

Men kan dette være i ferd med å endre seg? Produsent Sue Vertue snakket nylig om serien på Prime Video Trailblazers (takk, Deadline) -arrangementet i London, hvor hun bemerket :

"Vi elsker det showet, og det er en fremtid for det. En dag. En dag, kanskje. Hvis alle vil gjøre det. Jeg har fortsatt settet på lager et sted, og det er sannsynligvis råttent, for å være ærlig. Det handler bare om å få alle på linje, å få skuespillerne til å ville gjøre det."

Planleggingen og signeringen av kjernebesetningen ser ut til å være det største hinderet for å bringe tilbake Sherlock, da det uten tvil vil kreve støtte fra en streaminggigant som Prime Video i disse dager for å låse skuespillerne som siden har ført sine talenter til å bringe til liv Doctor Strange og Bilbo Baggins. Uansett vil vi gjerne se mer av Sherlock, så vi krysser fingrene.