Sherlock-skaperen ber stjernene komme tilbake for en femte sesong

Da Steven Moffat skapte en moderne versjon av Sherlock Holmes-figuren i den nærmest ikoniske serien Sherlock, hadde Benedict Cumberbatch og Martin Freeman en litt mindre stappa timeplan enn i dag, og de er begge veldig, veldig opptatt med andre prosjekter.

Moffat mener imidlertid fortsatt at de bør gå videre og lage en femte sesong, så han ber nå Cumberbatch og Freeman komme tilbake i et intervju med BBC Radio 4, for å samarbeide om å lage mer Sherlock.

"Look, I'll start writing tomorrow if Benedict and Martin will show up, frankly. Sadly, they're on to bigger and better things, and left us behind crying, but Benedict and Martin, please come back?"

Tror du det noen gang vil bli mer Sherlock, og om det gjør det - kan de gjenskape magien?