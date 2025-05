Sherpa Kami Rita slår sin egen rekord som den personen med flest bestigninger av Mount Everest

HQ

Mount Everest er et av de tøffeste og farligste fjellene å bestige, selv for erfarne klatrere. Svært få mennesker kan være stolte av å ha besteget den 8 848,86 meter høye toppen, og bare én kan si at han har besteget den 31 ganger: Kami Rita.

Denne 55 år gamle nepalske sherpa-guiden innehar rekorden for flest bestigninger av Mount Everest, en rekord som ingen andre har overgått: 27. mai 2025 besteg han Mount Everest for 31. gang. Personen med nest flest bestigninger av Everest er Pasang Dawa Sherpa, som har besteget det 29 ganger, inkludert to ganger denne våren.

Ifølge EFE var Rita ledende klatreguide for en Everest-ekspedisjon ledet av den indiske hærens Adventure Wing, og feiret 50-årsjubileet for den indiske hærens første ekspedisjon til Himalaya-toppen.

Nepals myndigheter har utstedt 468 tillatelser til å bestige Everest denne våren, og tre personer har omkommet: to indiske og en filippinsk klatrer.