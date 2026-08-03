Shift Up får kritikk for AI-generert musikkvideo til «Stellar Blade

HQ

Stellar Blade: Blood Rain, den etterlengtede oppfølgeren til actionhiten fra 2024, satser på en ganske merkelig markedsføringsstrategi. Mens de fleste spill viser frem mer spillbarhet eller filmsekvenser, gir Blood Rain oss en ny musikkvideo. En som er laget helt og holdent av AI...

AI-generert innhold viser seg fortsatt å være kontroversielt, uansett hvor mye det blir presset ned i halsen på folk på internett. Som rapportert av VGC, har YouTube identifisert den nye videoen til «Wanna be in LOVE» fra Stellar Blade-utvikleren Shift Up som en video der «lyd eller bilder er endret eller fullstendig generert.» Når du ser videoen nedenfor selv, er det lett å se at sannsynligvis ingenting av det er laget av menneskehender.

Kommentarene er, som forventet, ikke snille mot videoen. «Prisen på RAM-minnet ditt gikk nettopp opp mens du så på denne videoen», lyder en kommentar. «Å, jeg skjønner – de prøver å fremskynde at Stellar Blade-verdenen skal eksistere i virkeligheten», sa en annen.

Selve videoen gjør vondt verre ved å vise et falskt «bak kulissene»-segment, samt en uforklarlig kobling til KPop Demon Hunters. Det vil neppe ødelegge forventningene folk har til Stellar Blade: Blood Rain, men det har ikke akkurat fått folk til å glede seg mer.