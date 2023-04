Shigeru Miyamoto hinter om når vi får se et nytt Mario-spill

HQ

Shigeru Miyamoto har gitt oss et hint om når vi kan se avsløringen av en ny Mario-tittel, og ber om at vi "følger med for fremtidige Nintendo Directs."

Etter utgivelsen av The Super Mario Bros. Movie, kommer mange øyne til å være på vår favorittrørlegger for en liten stund, så det er fornuftig at et nytt spill kan bli annonsert for å sammenfalle med populariteten til karakteren som den står.

Da han snakket med Variety, bekreftet ikke Miyamoto noe, men hans kommentar om Nintendo Directs får oss til å tenke at en kunngjøring kan komme relativt snart. Selvfølgelig er Nintendos fokus akkurat nå The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, men når det spillet er utgitt, ser det ut til å være mye plass til noe som et nytt Mario-spill.