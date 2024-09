Shigeru Miyamoto: "Jeg håper Nintendo ikke blir dratt inn i den såkalte konsollkrigen"

HQ

Senest 31. mars neste år har Nintendo lovet å avduke sin neste konsoll, som vi for enkelhets skyld kaller Switch 2 inntil videre. Alt vi vet om den for øyeblikket kommer fra innsidere, lekkasjer og rykter av ulike valører - og det er mye som tyder på at den ikke blir altfor kraftig, men noe i retning av PlayStation 4.

Nintendo vet dette, og det er derfor de ikke har noe ønske om å bli involvert i noen såkalte konsollkriger. Nintendos konsoller er noe helt annet. Her er hva Shigeru Miyamoto hadde å si om det i et intervju med Famitsu (oversatt av Bing):

"Hvis vi skal bevare alle Nintendos tidligere eiendeler og få folk til å forstå hva Nintendo er gjennom dem, ville det være flott om ikke bare de ansatte, men også folk som har kjent Nintendo i tre generasjoner, kunne se det og forstå hva Nintendo er. Ved å gjøre det håper jeg at Nintendo ikke vil bli dratt inn i den såkalte "konsollkrigen" som fokuserer på høye spesifikasjoner og ytelse på spillkonsoller (ler). Nintendo vil fortsette å skape ting som er unikt Nintendo ved å bruke ulike teknologier som er tilgjengelige i dag, ikke bare i spill, men også i videoer og diverse underholdningsinnhold. Jeg tenkte at det ville være en god mulighet til å få folk til å forstå det, og det er derfor vi har laget dette."

Uansett hva du mener om det, er det tydelig at Nintendo har tatt en helt annen vei enn Microsoft og Sony. Men hvordan ser du det selv, betyr dette at de står utenfor alle konsollkriger, eller er de fortsatt en naturlig del av konkurransen om kjøperne?