Shigeru Miyamoto: «Jeg spiller egentlig ikke spill alene lenger

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Han har skapt flere av verdens mest ikoniske spill, ikke minst Donkey Kong, Zelda og, selvfølgelig, Mario. Selv om han er 73 år gammel, jobber han fortsatt hardt og har i intervjuer sagt at han ikke har planer om å pensjonere seg.

En ting han imidlertid ser ut til å ha lagt på hyllen, er å spille videospill selv. I et intervju med Famitsu (via GamesRadar+) avslører han, ganske uventet og uten omsvøp: «Vel, jeg spiller egentlig ikke spill alene lenger.»

Det betyr imidlertid ikke at han har gitt det helt opp; han følger opp med et eksempel på hvordan spillingen ser ut i Miyamoto sitt liv i disse dager:

«Hvis det er videospill hjemme hos dem, spiller barnebarna mine for mye, så jeg har dem hos meg og sier: ‘Hvis dere vil spille, så kom til bestefars hus’. De små klarer ikke å fullføre spillene på egen hånd, så jeg tror det gjør dem glade når vi fullfører dem sammen. De er skikkelig redde for sjefen i *Captain Toad: Treasure Tracker*, så det spiller jeg for dem.»

Man kan selvfølgelig hevde at det å være bestefar for unge, ambisiøse spillere er et utrolig eventyr i seg selv. Så lenge Miyamoto er lykkelig, er vi lykkelige. Han har fortjent det.