Shigeru Miyamoto kunne ikke slutte å knuse ting i Donkey Kong Bananza

Under utviklingen av Donkey Kong Bananza testet Shigeru Miyamoto - som en gang skapte figuren - det nye eventyret. Men ifølge produsent Kenta Motokura kom ikke Miyamoto særlig langt. I stedet virket han mer interessert i å knuse ting enn å komme seg videre i spillet.

Motokura så imidlertid på dette som et positivt tegn. Han mente at hvis Miyamoto hadde det gøy med det aspektet av spillet, ville spillerne forhåpentligvis bli nysgjerrige på hva mer opplevelsen hadde å by på.

"Vi fikk Miyamoto-san til å sjekke spillet innimellom. Men i stedet for å gå videre i spillet, holdt han seg bare til ett punkt og knuste og gravde mye rundt. Det var godt å se ham spille på den måten ... det beviste at det er mange ting som spillerne potensielt kan være nysgjerrige på i spillet", sier Motokura i et intervju med The Guardian.

Dette er ikke første gang Miyamoto har blitt fiksert på en enkelt detalj under spilltestingen. Ifølge Hidemaro Fujibayashi, regissør for The Legend of Zelda: Breath of the Wild, brukte Miyamoto mesteparten av tiden sin på å klatre i trær under utviklingen av det spillet. Dette førte til at teamet la til ting som spillerne kunne oppdage i trærne og rundt omkring i verden for å oppmuntre til utforskning. Miyamoto ignorerte imidlertid alt dette - og fortsatte bare å klatre.