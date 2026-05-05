Shigeru Miyamoto mener at det høye tempoet i Super Mario Galaxy var den riktige tilnærmingen

Den generelle oppfatningen synes å være at The Super Mario Galaxy Movie (du kan lese vår anmeldelse her) ikke helt levde opp til sin forgjenger, The Super Mario Bros. Movie. Selv om det ikke har vært mange direkte negative anmeldelser, har vurderingene vært blandede, og en vanlig klage er at tempoet og intensiteten er altfor høy.

Nå kommenterer Shigeru Miyamoto selv dette i et intervju med Nintendo Dream (takk til Nintendo Everything), der han ble spurt om hvordan beslutningsprosessen fungerer når han velger hva som skal være med i filmen og hva som skal utelates (oversatt med Copilot) :

"Det avhenger helt av Illuminations innspill. Folkene hos Illumination, inkludert regissøren, kjenner Super Mario bedre enn vi gjør."

Miyamoto fortsatte deretter med å forklare hvordan Illumination jobber med filmen, og bryter den ned i små sekvenser som deretter settes sammen, og at målet er et halsbrekkende tempo :

"En annen ting er at de jobber i små, separate enheter. For eksempel 30 enheter på 3 minutter hver blir til sammen 90 minutter. Dette ligner veldig på min egen måte å jobbe på: Jeg lager ikke noe unødvendig, men jeg forkaster nesten aldri noe. Derfor er en stor del av Illuminations teknikk å bytte ut og omorganisere disse enhetene for virkelig å skape et høyt intensitetsnivå."

Miyamoto mener dette er en god ting fordi det holder barna i setene, og han sier at han lenge har hatt lyst til å lage filmer basert på dette premisset :

"En annen ting er at foreldrene kanskje sitter der av ansvarsfølelse når de tar med barna sine på kino, eller at det er en rørende historie for foreldrene, men at barna løper rundt i kinosalen. Jeg har lenge hatt lyst til å lage en animasjonsfilm som ikke er slik, så i så måte tror jeg det var en god beslutning å lage en film som slutter med et smell etter 90 minutter uten å gi tilskueren en sjanse til å trekke pusten."

Siden det virker som om nesten alle allerede har sett The Super Mario Galaxy Movie, lurer vi naturligvis på hva du synes, er Miyamoto på rett spor?