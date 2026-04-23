Shigeru Miyamoto vil beholde et sentralt historieelement fra The Super Mario Galaxy Movie i fremtidige spill

Vi antar at dette ikke er noe som har holdt mange av dere våkne om natten (og her kommer en moderat spoiler fra The Super Mario Galaxy Movie, så les videre på egen risiko hvis du er en som bryr deg dypt om historien), men Rosalina ble introdusert i Marios siste eventyr på det store lerretet.

Hun hadde en viktigere rolle i historien enn mange kanskje hadde trodd, da det viste seg at hun er Peachs forsvunne søster. Dette var en løsning som Shigeru Miyamoto selv var involvert i, og han virker veldig fornøyd med oppsettet, å dømme etter et intervju med japanske NDW (oversatt ved hjelp av Bing AI) :

"Siden vi ikke vet hva slags spill vi skal lage neste gang med karakterene våre, ville det være en begrensning å ha for mange bakgrunnshistorier. Jeg har ikke noe imot å være bundet av spillets struktur, men jeg vil ikke være bundet av å ha skapt en historie, og det er grunnen til at vi ikke har ønsket å lage film på mange år."

Og nå ser det ut til at Rosalinas rolle i spillene også vil endre seg fremover. Fra nå av er hun rett og slett søsteren til Peach, både på det store lerretet og i de digitale eventyrene :

"Så før jeg laget denne filmen, hadde jeg ikke bestemt meg for karakterens bakgrunn, men nå som jeg lager filmen, har det vært gøy å utvikle karakteren på forskjellige måter. Derfor ønsker jeg å holde meg så tett som mulig til omgivelsene som skapes i filmen i fremtidige spill."

Mange fans synes det er litt rart at disse to karakterene plutselig har fått et søskenforhold, mens andre liker oppsettet veldig godt. Hva synes du om det nye søskenoppsettet?