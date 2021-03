Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster slippes i mai

Du ser på Annonser

Spillere i Japan, Kina og Sør-Korea har kunnet spille Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster siden oktober. Men i mai får vi også muligheten da Atlus-spillet slippes til PC, PlayStation 4 og Switch. Nyversjonen av PlayStation 2-spillet fra 2003 får blant annet filmsekvenser med stemmeskuespill og en ny vanskelighetsgrad. Den kalles "Merciful" og er i prinsippet en Easy Mode for å oppleve fortellingen uten for mye utfordring. Foruten dette og grafiske oppdateringer har viss dialog blitt omskrevet. Nyversjonen slippes den 25. mai og har en nåværende prissetting på 49,99 dollar. Det vil også komme en Digital Deluxe-utgave for 20 dollar ekstra der blant annet Dante fra Devil May Cry inngår.