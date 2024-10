Shinobi får en filmatisering

Ta det med ro, Sonic, du er ikke den eneste Sega-maskoten som får sjansen til å være på kino. Shinobi Nå skal actionfranchisen, som ble skapt av Sega helt tilbake i 1987, filmatiseres.

Dette kommer etter at mer enn 14 spill har blitt utgitt i Shinobi -serien, og Sega annonserte et nytt spill i arbeid sent i fjor. Filmen skal ifølge Deadline regisseres av Sam Hargrave.

Du er kanskje kjent med Hargraves navn gjennom Netflix sine Extraction-filmer. Marc Platt Productions skal produsere sammen med Story Kitchen og Sega. Vi er ikke sikre på hva handlingen blir ennå, men vi kan forestille oss at det vil se en Joe Musashi som står overfor mørke og onde krefter nok en gang.