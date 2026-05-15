Shintaro Kago forteller om moteriktig paranoia og om å gå på grensen mellom satire og skrekk

Shintaro Kago er en japansk guro-mangategner, kjent for sine spennende og unike skrekktegninger, men også for komedie og satire. Stilen hans har blitt kalt "moteriktig paranoia", men da vi snakket med Kago på Comicon Napoli i år, fant vi ut sannheten bak denne merkelappen.

"Dette er ikke en definisjon jeg har gitt meg selv, og i Japan brukes den faktisk ikke i det hele tatt", forklarer Kago. "Japanere omtaler ikke kunsten min som moteriktig paranoia. Det er et begrep som har blitt mer og mer populært for å beskrive verkene mine her, utenfor Japan. Og jeg tenkte bare at jeg ikke hadde noe imot det, så jeg har brukt det."

Kago er ikke bare kjent for sine groteske skrekktegneserier, han skriver også ofte eksperimentell komediemanga. Han er kjent for å bryte den fjerde veggen, og for å endre layouten på en side for å oppnå en komisk effekt. Kago er mest kjent for sine skrekkverk, men hvis han måtte velge en sjanger for resten av livet, ville han faktisk valgt mer satire.

"Hvis jeg måtte velge, ville jeg valgt satireelementet. Jeg tror at skrekkelementet er noe jeg gjør mer for publikum," sier han. Selv om stilen hans kanskje er mer rettet mot skrekk, kan de groteske elementene i tegningene hans også brukes til å skape komiske effekter. "Jeg vil si at det er et barnslig element i det, for hvis jeg skulle forklare det, ville jeg sammenlignet det med barn som bygger et sandslott og så knuser det bare for moro skyld. Og jeg gjør det samme med kropper. Så det er noe som er litt barnslig," beskriver Kago.

Sjekk ut flere hemmeligheter fra skrekk og komedie magna med Shintaro Kago nedenfor :